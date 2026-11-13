Gli allenatori delle squadre di club che hanno tra le loro fila giocatori brasiliani convocati da Carlo Ancelotti possono stare tranquilli rispetto alla gestione del loro minutaggio per le prossime partite con Giappone e Singapore. La rassicurazione è arrivata dallo stesso ct dei verdeoro, durante la conferenza stampa andata in scena oggi: "La priorità è sempre la salute del giocatore - le parole di Carletto riportate da Globo Esporte -. Se è al 100%, si allena; se è al 100%, gioca. In quest'ottica, gestiamo il minutaggio. Questa settimana, Bruno non si è allenato a causa di un leggero fastidio. Ora sta bene e può giocare. Per quanto tempo? Non saprei, valuteremo; disponiamo sempre di tutte le informazioni necessarie per gestire il tempo di gioco, sia in allenamento che durante le partite. Inoltre, possiamo contare su uno staff di supporto di livello mondiale. I club possono stare sereni quando si tratta della nazionale: la priorità per tutti è la salute dell'atleta. Il nostro obiettivo è sempre quello di restituire il giocatore in condizioni ottimali, pronto a scendere in campo e senza infortuni".

In seguito, Ancelotti ha spiegato che, a partire dalla finestra internazionale FIFA di marzo 2027, il gruppo dei giocatori selezionati si avvicinerà sempre di più a quello definitivo in vista della Copa América: "Questa è una fase di sperimentazione che si concluderà con questa sosta per le nazionali. Nella prossima, restringeremo ulteriormente il gruppo. Questo periodo ci ha fornito una grande quantità di informazioni sui nostri giovani. Potete star certi che abbiamo ragazzi di grande talento e molto coinvolti, il che ci dà fiducia per il futuro. Disponiamo di giocatori di alto livello. Abbiamo una buona profondità in alcuni ruoli – in altri un po' meno – ma abbiamo ancora tempo. Il bilancio di questo periodo successivo alla Coppa del Mondo è molto positivo. Ci sono alcuni giocatori che stiamo monitorando e che al momento non sono qui e che potrebbero essere convocati la prossima volta. Ma non sono molti. Il gruppo, per la maggior parte, è definito".