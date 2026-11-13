Per sua fortuna, il rigore sbagliato ieri al 60' di Italia-Francia non ha avuto ripercussioni sul risultato finale, visto che la Nazionale di Roberto Mancini è riuscita comunque a battere gli avversari 3-1. E così, Sebastiano Esposito, l'uomo che ha fallito il tiro dagli undici metri quando il punteggio era fermo sull'1-1, ci ha voluto scherzare su: "Quel maledetto rigore me lo sognerò stanotte, per fortuna ci hanno pensato i miei compagni a trascinarci alla vittoria in una notte da brividi. Grazie Pio Esposito", ha scritto l'attaccante del Sassuolo su Instagram. 'Salvato' dai compagni e dal fratello, autore del 3-1 definitivo proprio con un penalty, dopo aver segnato il gol del pareggio.