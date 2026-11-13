Spazio a commenti e analisi di Italia-Francia, match di Nations League vinto dagli azzurri per 3-1 a San Siro. Protagonista assoluto Pio Esposito, autore di una doppietta. Benissimo anche Barella e Bastoni. Decisivo anche Dimarco con l'assist per il 2-1 dell'ex nerazzurro Frattesi.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.