Si interrompe la striscia di vittorie in Nations League per la Svizzera di Murat Yakin, che viene fermata sullo 0-0 dalla Slovenia di Bostjan Cesar dopo quattro successi consecutivi. Era comunque quello che serviva alla Nati, che non perde dalla gara degli ultimi Mondiali giocata con l'Argentina, per ottenere la promozione aritmetica nella Lega A della competizione. Gara che il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha giocato da capitano per tutti i novanta minuti, una gara senza troppi patemi ma dove al 64esimo ha rischiato un patatrac deviando involontariamente un colpo di testa di Jaka Bijol verso la propria porta, costringendo il proprio portiere Gregor Kobel ad un intervento fulmineo.