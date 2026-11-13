L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è stato eletto presidente della World Leagues Association (WLA). Quest’ultima è l’associazione che riunisce le leghe calcistiche professionistiche di tutto il mondo e ne rappresenta gli interessi a livello internazionale. La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Praga per celebrare il decennale dell’organizzazione. All’incontro erano presenti oltre 100 rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche mondiali. De Siervo avrà un mandato quadriennale e prende il posto di Richard Masters. L’AD della Premier League manterrà il ruolo di vicepresidente insieme a Don Garber, Commissioner della Major League Soccer statunitense.

Questo il commento di De Siervo: "Sono onorato di essere stato eletto Presidente della World Leagues Association in un momento così importante. Negli ultimi dieci anni, la WLA è cresciuta costantemente, arrivando a riunire 51 leghe di tutti i continenti. Questo percorso testimonia l’importanza della cooperazione e della necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale. Desidero ringraziare Richard Masters per la sua leadership e per il contributo dato all’Associazione. Guardando al futuro, sono determinato a costruire su queste solide fondamenta, rafforzando la cooperazione e assicurando che gli interessi delle leghe professionistiche siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio".