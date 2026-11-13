È tempo di festeggiamenti a tema Inter. Il 13 novembre 1943 nasceva infatti a Mantova il grande Roberto Boninsegna, storico attaccante dei nerazzurri tra il 1969 e il 1976 e quarto miglior marcatore in assoluto dei meneghini con 173 reti in tutte le competizioni. Per lui sono 83 primavere, prontamente festeggiate dal club interista con un post sui propri canali social.