Un messaggio chiaro e univoco. È quello che l'Inter ha fornito a tutto il campionato dopo l'autoritaria vittoria contro il Como. Non è la prima volta che la squadra di Fabregas si trova in netta difficoltà contro i nerazzurri sia sul piano della costruzione sia fisicamente. E, in un certo senso, l'Inter ha rimesso le cose a posto dopo il ko del derby che aveva aizzato forse un po' troppi malumori. Il campionato è lunghissimo e in questa prima porzione vediamo una Lazio in testa e una Roma che è lì, appena dietro l'Inter. Le due romane stanno viaggiando sui ritmi della squadra di Chivu. Da un lato la truppa di Gattuso è riuscita a uscire indenne dalla trasferta di Napoli, dall'altro i giallorossi stanno costruendo un assetto insidioso e Gasperini ha più volte evidenziato la volontà di competere per qualcosa di grande.
Un doppio formato?
L'Inter non ha lasciato neanche le briciole agli avversari nelle gare giocate a San Siro in campionato: un netto sei su sei che non lascia spazio a interpretazioni con 19 gol fatti e 7 subiti. Fuori casa, invece, i punti conquistati sono dieci in cinque gare disputate. Un rendimento, dunque, da migliorare, se consideriamo il fatto che i nerazzurri puntano a conquistare la vetta già a partire dal giro di boa di questa Serie A. Ma i miglioramenti nella gestione difensiva devono certamente essere più evidenti.
I numeri in cima alla classifica
A me piace sempre dare uno sguardo ai numeri e non possiamo negare quelli che riguardano la fase difensiva. La formazione biancoceleste guida la classifica con 29 punti e ha subito solamente 9 reti dall'inizio del torneo. L'Inter di reti ne ha segnate 28, subendone però 13. La Roma ha, al momento, il miglior attacco a quota 31 gol all'attivo, con dieci reti incassate. A fine novembre ci saranno altri impegni indicativi che potranno fornire una nuova impronta alla testa della graduatoria. E l'Inter vuole farsi trovare pronta.
Se siamo di fronte a un'Inter doppio formato (campionato/Champions, casa/trasferta) presto lo capiremo, ma intanto il messaggio è stato chiaro e univoco. I nerazzurri tirano dritti all'obiettivo. Vincere e convincere.
PIO ESPOSITO DEVASTA LA FRANCIA
Nel frattempo la sosta per le Nazionali sta offrendo tanti spunti interessanti. Il primo è sicuramente quello relativo a Pio Esposito, che sta entrando nel cuore di tutti i tifosi della nazionale. Una doppietta mozzafiato di Pio devasta la Francia in una serata perfetta per la nazionale, con Dimarco decisivo in veste di assist-man e anche un'ottima prova a centrocampo di Barella. Esposito determinante: 9 gol in 14 presenze sono un tassello invidiabile per un calciatore che sta crescendo a vista d'occhio e non vuole fermarsi più.
Niccolò Anfosso
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