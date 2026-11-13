Il canale ufficiale della Federazione calcistica polacca ha pubblicato il suo secondo vlog dal ritiro di novembre della Nazionale. Immortalando anche un siparietto che ha visto protagonisti Piotr Zieliński e Nicola Zalewski. Nato da una lamentela nei confronti del giocatore dell'Atalanta, che non riusciva a contattare il suo collega ed ex compagno di squadra all'Inter. Si è presto scoperto che l'oggetto del 'contendere' era una felpa che Zalewski aveva preso, lasciando il compagno senza indumenti più caldi. "Perché non rispondi?" ha chiesto Zalewski. "Sono appena arrivato. Chi ha preso la mia felpa?" ha risposto Zielinski. "Io, ma ti ho scritto. Ti ho scritto, ti ho chiamato", ha spiegato Zalewski. Zieliński, tuttavia, non aveva intenzione di mollare il punto e ha fatto notare al compagno che lui era rimasto in maniche corte mentre Zalewski stava comodo.

"È stato bello che tu mi abbia lasciato in maniche corte e che tu sia tornato e sia rimasto al caldo", le sue parole. "È gentile da parte tua rispondere. Grazie", ha replicato Zalewski che poi ha voluto dare la prova del suo 'impegno' mostrando all'interista la cronologia delle chiamate perse dello smartphone. "Sei stato ignorato, purtroppo", la battuta in sottofondo da parte degli altri giocatori divertiti dalla scenetta. Zielinski stesso ha poi commentato l'intera vicenda davanti alle telecamere. Ha ammesso che, ancor prima che venissero fornite le spiegazioni, aveva già sentito commenti dei suoi compagni di squadra su di lui. "Quando sono entrati, ho sentito: 'A Zieliński non importa niente di noi'", ha dichiarato.