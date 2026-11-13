Una serata speciale per Davide Frattesi, protagonista della vittoria per 3-1 dell'Italia contro la Francia in Nations League. Il centrocampista, oggi alla Lazio dopo l'esperienza all'Inter, ha firmato la rete del momentaneo 2-1, contribuendo alla rimonta degli azzurri di Roberto Mancini. Un gol dal sapore particolare, arrivato proprio a San Siro, stadio che Frattesi conosce bene e al quale è rimasto legato dopo gli anni trascorsi in nerazzurro.

Al termine della partita, il centrocampista ha voluto celebrare il successo con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una fotografia della sua esultanza. Frattesi e il riferimento al passato nerazzurro: "È stato bello tornare a giocare a casa.... Quella porta ha visto altri gol carini... ", ha scritto Frattesi sui social ricordando i suoi gol a Milano.