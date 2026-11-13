Dopo aver siglato l'accordo per garantirsi i naming rights del nuovo stadio di Inter e Milan, Generali festeggia un bilancio che registra numeri importanti anche per il terzo trimestre del 2026: il dato più significativo sul fronte della redditività è quello del risultato operativo consolidato, che nei primi nove mesi del 2026 ha raggiunto 6,446 miliardi di euro, contro i 5,941 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. La crescita è quindi dell’8,5% e ha interessato tutti i principali segmenti di attività.

La crescita dell’attività si riflette anche sull’ultima riga del conto economico. Nei nove mesi Generali ha registrato un utile netto di 3,597 miliardi di euro, in aumento dell’11,9% rispetto ai 3,215 miliardi dello stesso periodo del 2025. L’utile netto normalizzato, che depura il risultato da alcune componenti straordinarie e dalla volatilità di mercato per offrire una fotografia più vicina all’andamento ordinario del business, è salito invece a 3,678 miliardi, con un progresso del 12%.