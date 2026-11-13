A rendere onore al merito di Pio Esposito è anche L'Equipe, tra i principali quotidiani sportivi francesi. Il giornale transalpino ha pubblicamente elogiato il centravanti dell'Inter, lodandone le qualità a dispetto della giovane età: "Nonostante i suoi 21 anni e una lunga carriera davanti a sé, Pio Esposito conserva ancora i tratti giovanili dei suoi compagni, ma è uno di quegli attaccanti che i difensori non dimenticano. È un giocatore formidabile, lotta con grinta, protegge la palla con l'esperienza di un veterano e, soprattutto, segna: giovedì sera, sotto il diluvio di San Siro, Dayot Upamecano e Jérémy Jacquet hanno avuto una serata difficile, e l'attaccante dell'Inter ha giocato un ruolo determinante in questo".