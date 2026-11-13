Il basket di Eurolega si avvia verso una nuova era con una votazione sull'approvazione di sei nuove licenze di franchising permanenti prevista entro la fine del 2026, anche per far fronte all'imminente approdo di NBA Europe, secondo quanto riferito da diverse persone a conoscenza della questione. Fonti vicine ad Euroleague Basketball hanno riferito alla Reuters che quest'anno si terrà una riunione del consiglio di amministrazione per decidere se concedere le licenze di franchising permanenti a Valencia Basket, Maxima Roma, Hapoel Tel Aviv, PAOK Salonicco, Dubai e Parigi. Un alto dirigente di uno dei 13 club azionisti dell'Eurolega ha confermato tale informazione, aggiungendo una novità: diverse squadre di calcio di livello Champions League hanno contattato l'Eurolega questa settimana, esprimendo interesse a creare squadre di basket e ad aderire alla competizione. Una di queste squadre ha sede in Italia e un'altra in Germania.

In Italia, come riportato anche da Basket Magazine, gli indizi portano alle squadre attualmente impegnate nella competizione, ovvero Inter, Napoli, Roma e Como, che rispondono tutte a questo identikit. La squadra nerazzurra, come noto, è da tempo considerata vicina all’Olimpia Milano per entrare nel mondo del basket e in passato si è vociferato di un possibile ingresso in NBA Europe con la franchigia di Milano, ipotesi accantonata perché su quella strada sta viaggiando forte il Milan che oggi ha varato la holding Milan Sports & Entertainment sotto il cui ombrello potrebbe nascere la nuova entità.