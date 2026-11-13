Due fratelli, due rigori e due epiloghi opposti. Sebastiano Esposito ha sbagliato dal dischetto, mentre Pio ha trasformato il proprio rigore, completando la doppietta e lasciandosi andare alla commozione. "Perché su quel rigore c'era una responsabilità in più, far dimenticare l'errore di mio fratello - ha spiegato -. Sinceramente me lo sentivo addosso il peso. Quando ho visto che ha sbagliato è stata tosta anche per me".

Questione di rigore

Per Pio non era semplice tornare sul dischetto dopo l'errore nella sfida contro la Bosnia a Zenica, costato all'Italia un'altra delusione mondiale. "L'ultimo ricordo sul dischetto era quello. Ma non potevo nemmeno nascondermi tutta la vita per un errore, i rigori si sbagliano, si prende il coraggio e bisogna tirarli", ha raccontato. Sebastiano, invece, aveva già segnato il suo primo gol in Serie A proprio su quel dischetto, contro il Genoa nel dicembre 2019, e vantava un bilancio positivo dagli undici metri. Le gerarchie non erano comunque definite, come ha chiarito Pio: "Sul foglio c'eravamo tutti e due, in realtà Seba è quello con più gol realizzati su rigore di tutta la squadra, lui sa calciarli i rigori, poi può sbagliarli chiunque, è andata così". Dopo l'errore, Mancini ha chiesto spiegazioni a Sebastiano, sostituito poco prima del gol di Frattesi.

Storia

La serata ha regalato anche una piccola pagina di storia: gli ultimi fratelli capaci di segnare entrambi nella stessa partita dell'Italia erano stati Aldo e Luigi Cevenini, il 31 gennaio 1915. Pio, intanto, continua a viaggiare a ritmi impressionanti: nove gol in 14 presenze, uno ogni 88 minuti con la maglia azzurra, come Boninsegna e Totti. Numeri che il giovane attaccante accoglie con soddisfazione, senza esaltarsi: "No, da spavento no, ma mi fanno molto contento". E aggiunge: "Questa è una maglia molto molto importante, è quella che abbiamo sognato tutti quando abbiamo iniziato a tirare calci al pallone e bisogna meritarsela ogni volta. Sono contento che lo sto e lo stiamo facendo".