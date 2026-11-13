Nel corso di un recente intervento radiofonico a Radio Marte durante il programma "Forza Napoli Sempre", l'ex tecnico dell'Inter e oggi commentatore tecnico Andrea Stramaccioni ha analizzato alcuni aspetti della partita tra Italia e Francia, evidenziando, tra le altre cose, l'impatto sul match di Federico Dimarco: "Vergara e il terzino nerazzurro entrando in campo hanno cambiato la partita contro i transalpini. Queste sostituzioni sono state decisive perché l'interista ha messo il cross per il gol di Frattesi e il napoletano si è conquistato il secondo rigore".