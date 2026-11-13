C'è anche un po' di Italia nella squadra di architetti che ha lavorato al progetto Generali Stadium. Tra i progettisti della nuova casa di Inter e Milan c'è infatti Jacopo Fiabane, bellunese, collaboratore dal 2007 dello studio di Norman Foster, che ai microfoni del portale Il Nordest racconta come ha vissuto la genesi del nuovo stadio: "Siamo stati coinvolti dopo l’accordo tra le proprietà di Inter e Milan per la realizzazione di un unico stadio condiviso. I due club avevano valutato diverse alternative e nel 2025 hanno acquistato l’attuale impianto e l’area circostante. Sono stati quindi coinvolti diversi studi internazionali di architettura. Foster + Partners è stato selezionato al termine di un concorso e da lì ha preso il via la progettazione. Io sono uno dei responsabili del design e della progettazione, all’interno di un team composto da varie competenze specialistiche".
Come sarà il nuovo San Siro?
"La sfida era immaginare uno stadio capace di rispondere alle esigenze dei club e dei tifosi, ricreando e possibilmente amplificando l’atmosfera straordinaria di San Siro. Allo stesso tempo volevamo realizzare un nuovo edificio civico, un’architettura che rappresentasse il futuro di Milano, ma che affondasse le proprie radici nella storia e nell’identità della città. L’elemento più caratterizzante del progetto è la facciata strutturale, un grande esoscheletro in calcestruzzo prefabbricato a vista, composto da elementi diagonali incrociati a formare una sequenza di X che raggiunge un’altezza di circa 70 metri. L’idea fondamentale è che la struttura non sia semplicemente nascosta dietro un rivestimento, ma diventi essa stessa l’architettura dello stadio. Un sistema unitario che sostiene le tribune e la copertura, definisce gli spazi di circolazione e caratterizza l’immagine dell’edificio. Una scelta che nasce da una ricerca sull’identità architettonica di Milano e vuole essere anche un omaggio alla grande tradizione ingegneristica italiana, a partire da Pier Luigi Nervi. Ci siamo ispirati in particolare all’architettura milanese del Novecento, a edifici iconici come la Torre Velasca e il Grattacielo Pirelli, nei quali la struttura diventa parte integrante dell’espressione architettonica. Ma abbiamo guardato anche all’architettura storica della città, dal Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele II, dove il ritmo degli elementi strutturali e la loro verticalità contribuiscono a definire il carattere monumentale degli spazi. Un altro aspetto fondamentale è la permeabilità della facciata. Volevamo evitare l’immagine di uno stadio come volume chiuso e isolato dal contesto urbano. La struttura perimetrale rimane aperta e diventa, al livello inferiore, un grande portico di accesso e, ai livelli superiori, una loggia sopraelevata affacciata sul parco. Gli spazi aperti permettono la ventilazione naturale delle gallerie di circolazione, offrono protezione da sole e pioggia e mantengono un rapporto visivo continuo tra stadio e città".
Altre caratteristiche?
"La copertura, leggera ed efficiente, ha una geometria parabolica a doppia curvatura e si solleva in corrispondenza delle due curve interne. L’impianto sarà poi completamente elettrico, grazie all’integrazione nel tetto di 27.500 mq di impianto fotovoltaico. La facciata inoltre integrerà un sistema di illuminazione a led, che consentirà di proiettare animazioni e cambiare la colorazione a seconda della squadra che gioca in casa".
Che esperienza vivranno gli spettatori all’interno?
"Ancora più intensa di quella dell’attuale San Siro. Lo stadio è progettato per offrire prestazioni acustiche molto elevate: sarà uno degli impianti più avanzati al mondo in questo senso. Nello stadio attuale parte del suono si disperde, soprattutto sul lato est, dove manca il terzo anello. Nel nuovo stadio non ci saranno vie di fuga per il suono, eccetto l’oculus centrale. Le tribune saranno organizzate su due anelli, molto vicine al campo e particolarmente ripide, con un’inclinazione massima di circa 37 gradi, rispetto ai 41 dell’attuale San Siro. L’effetto sarà quello di un vero e proprio muro di tifosi, soprattutto nelle due curve, che ospiteranno ciascuna 11.600 spettatori. Altro elemento importante è la visibilità. Da ogni posto sarà possibile vedere l’intero terreno di gioco e mantenere una percezione complessiva delle altre tribune. Una differenza significativa rispetto all’attuale San Siro, dove molte sedute si trovano sotto grandi tribune a sbalzo. Il nuovo impianto offrirà inoltre spazi e servizi hospitality di altissimo livello".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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