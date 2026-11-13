Piotr Zielinski ha partecipato regolarmente all'allenamento della nazionale polacca di oggi, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Romania. Il centrocampista dell'Inter è tornato in gruppo dopo aver saltato la seduta di ieri perché raffreddato, tenuto a riposo per precauzione dal ct Jan Urban. Che ora potrà contare su uno dei suoi uomini chiave per la gara di Bucarest da non sbagliare per cancellare il brutto ko in Bosnia di ottobre.

"Arkadiusz Pyrka ha sostituito Przemysław Frankowski. Piotr Zieliński e Marcel Reguła tornano ad allenarsi. Arkadiusz Pyrka è arrivato ieri sera. Dopo le 21 era già in hotel, quindi è riposato, fresco e pronto per l'allenamento", ha confermato Emil Kopański, portavoce della nazionale polacca, a Kanał Sportowy.