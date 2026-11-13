La Nazionale italiana di Roberto Mancini, ieri vittoriosa contro la Francia, si è aggiudicata anche la gara degli ascolti della prima serata. Il match di San Siro, trasmesso su Rai 1, è stato visto da oltre 8 milioni di telespettatori (8.333.000), facendo registrare il 39% di share.

La prima rete Rai trasmetterà in diretta anche Belgio-Italia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di Nations League, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Sezione: News / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 17:09
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.