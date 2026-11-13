La Nazionale italiana di Roberto Mancini, ieri vittoriosa contro la Francia, si è aggiudicata anche la gara degli ascolti della prima serata. Il match di San Siro, trasmesso su Rai 1, è stato visto da oltre 8 milioni di telespettatori (8.333.000), facendo registrare il 39% di share.

La prima rete Rai trasmetterà in diretta anche Belgio-Italia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di Nations League, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.