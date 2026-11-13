Rieccolo al Meazza, dove ha scritto in pur breve tempo pagine storiche che rimarranno impresse nella memoria dei tifosi interisti. E il gol di ieri contro la Francia sicuramente rimarrà nella sua memoria. Davide Frattesi, che sta facendo benissimo con la Lazio, si è ripreso la maglia azzurra tornando a timbrare il cartellino nel 3-1 di ieri e dopo la partita ha parlato, con la solita genuinità, ai microfoni di Sky: "Mi sono venuti i brividi, in quella porta ho fatto un gol che mi ha segnato (il 4-3 contro il Barcellona, ndr). Infatti ho dato uno sguardo al cancello però credo che l'abbiano dimezzato. Non so che fine abbia fatto la seconda parte ma me ladevono tirare fuori perché la voglio a casa (ride, ndr). E' stato bello. Poi quello è un movimento che con Dima conosciamo, so che lui ha quel piede e me l'avrebbe messa lì. Ero pronto a metterla dentro, lo ringrazio perché mi ha dato una palla incredibile".

Mancini cosa ha cambiato in voi?

"Io credo sia stato un problema psicologico. Guardando la partita di stasera la Francia individualmente è più forte di noi. Ma noi non abbiamo giocatori scarsi come si vuol far credere. Qualche giocatore forte c'è, è stata una questione soprattutto mentale. Il mister ci ha dato leggerezza e anche il gruppo di giovani ci ha dato una visione diversa delle cose, una ventata di freschezza. Questo ci serviva più di qualsiasi altra cosa".

Hai visto crescere Pio Esposito, sta cambiando.

"Sì, come giocatore ma non come persona. Gli ho detto che se cambia come persona gli metto le mani addosso. La sua forza è proprio quella di essere rimasto il ragazzo che ci siamo ritrovati al Mondiale per Club con l'Inter. Lui questa cosa non deve perderla mai, se perde l'umiltà perde il 50% di ciò che è. Sono contento che abbiamo trovato un punto di riferimento davanti, che ci è mancato nonostante Moise (Kean, ndr) è sempre stato uno dei migliori quando hai giocato. Ma quel tipo di punta ci mancava, perché fa un grande lavoro sporco e poi segna. Non penso gli si possa chiedere di più".