Il mercato di gennaio si avvicina, ma in casa Inter ad oggi non sembra esserci fretta di muoversi. Certamente non in attacco, dove non si sente (secondo il Corriere dello Sport) la necessità di prendere una quinta punta da aggiungere allo scacchiere.

"In casa nerazzurra sono piuttosto convinti di avere a disposizione le risorse necessarie per competere ad alti livelli su tutti i fronti fino al termine dell’annata - si legge - C’è un altro fronte però che effettivamente potrebbe spingere l’Inter a valutare un investimento nel mercato di riparazione. Si tratta della difesa, dove John Stones è già reduce da un lungo infortunio, sulla falsariga di quanto accaduto negli ultimi anni. Le prossime settimane serviranno a capire quali garanzie riuscirà a dare l’ex Manchester City, prima di sondare eventualmente nuovi profili da poter inserire in corso d’opera. Anche perché, al netto delle condizioni di Stones, l’impressione è che manchi qualcosa nella retroguardia nerazzurra in termini di caratteristiche dopo gli addii di De Vrij e Acerbi. A livello di liste non ci sono particolari ostacoli da superare, in Serie A come in Champions League, ma va da sé che eventuali cessioni di esuberi possano nel caso agevolare anche operazioni in entrata. In tal senso rimane piena disponibilità da parte dell’Inter ad ascoltare offerte per esempio su Luis Henrique, già tra i possibili partenti in estate".