Notizia o ipotesi? Riccardo Trevisani, ospite di Radio Mana Mana, parlando del possibile approdo di Endrick alla Roma ha tirato in ballo anche l'Inter, rivelando l'interesse nerazzurro nei confronti del gioiello brasiliano che proprio non riesce a trovare un posto al sole al Real Madrid. E, non a caso, si parla già di un nuovo prestito a gennaio, come la scorsa stagione quando il giovane verdeoro è andato a brillare al Lione:

"Endrick non è una passione solo romana. piace anche sotto il Duomo, interessa a Milano e in particolare all'Inter - le parole di Trevisani -. Non sarà facile levarlo al Real Madrid né portarlo in giallorosso. Tenete presente che Thuram salta 2 mesi ogni stagione, Bonny è infortunato ed è sotto il livello dei primi tre. Se i nerazzurri possono implementare, implementano".