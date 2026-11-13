L’Inter affronterà il Liverpool nella quarta gara casalinga della League Phase di UEFA Champions League. La sfida è in programma martedì 19 gennaio 2027, alle ore 21, allo stadio San Siro, e il club nerazzurro ha ufficializzato il calendario delle vendite dei biglietti, suddiviso in diverse fasi con priorità riservate alle varie categorie di tifosi.

Si partirà martedì 17 novembre, alle ore 12, con la vendita riservata agli abbonati FULL della stagione 2026/27, che potranno acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi per amici e familiari. Il posto per la partita è già compreso nell'abbonamento.

Mercoledì 18 novembre sono previste due ulteriori finestre: dalle 10 alle 15 potranno acquistare i biglietti gli abbonati PLUS e i Soci Inter Club PLUS; dalle 16 a mezzanotte sarà invece il turno degli abbonati BASE e dei Soci Inter Club BASE. In entrambi i casi sarà possibile acquistare fino a quattro tagliandi. Per i soci Inter Club, sia l'acquirente sia l'intestatario del biglietto dovranno essere iscritti attivi per la stagione in corso.

Giovedì 19 novembre, dalle 10 alle 15, spazio alla promozione UCL dedicata a chi ha acquistato almeno un biglietto per una delle prime tre gare casalinghe della League Phase: Inter-Club Brugge, Inter-Shakhtar e Inter-Stoccarda. Per quest'ultima partita saranno considerati validi gli acquisti effettuati entro la mezzanotte di lunedì 16 novembre. Per accedere alla vendita sarà necessario inserire il sigillo fiscale del precedente biglietto.

Sempre giovedì, dalle 16 a mezzanotte, toccherà agli iscritti al programma loyalty INTERISTA, che potranno acquistare fino a quattro biglietti.Infine, la vendita libera scatterà venerdì 20 novembre alle ore 12, con acquisto aperto a tutti attraverso il sito ufficiale dell'Inter, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dalla stessa giornata saranno attivi anche i punti vendita Vivaticket e il Ticket Corner dell'Inter Store Castello.

Per accedere alle fasi di prevendita sarà necessario essere iscritti al programma INTERISTA e aver associato correttamente al proprio profilo su inter.it la tessera Siamo Noi, con l'abbonamento caricato, oppure la tessera socio Inter Club. I tifosi nerazzurri possono consultare tutte le informazioni e acquistare i biglietti sul portale ufficiale inter.it/tickets.