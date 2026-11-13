Elogio alla prestazione e al nuovo corso azzurro, con Roberto Mancini che dà fiducia ai giovani, da parte di Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera. Focus soprattutto su Pio Esposito, grande protagonista contro la Francia con una doppietta e molto alto: "Pio è la pietra angolare di questa rinascita azzurra, il centravanti che aspettavamo da anni, l’uomo cui appoggiarsi, cui delegare, perché quando si soffre — e all’inizio abbiamo sofferto tanto — occorre un pivot capace di farti respirare, di farti recuperare fiato mentre lui prende le botte e prende tempo giocando uno contro tre. Sono stati bravi tutti gli azzurri, ma chi ha retto la baracca quando infuriava la tempesta di più, perché si va a vincere dopo che qualcuno ti ha impedito di perdere".