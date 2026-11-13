Luis Henrique ha smaltito il guaio muscolare patito nelle scorse settimane ma ora è pienamente recuperato, come conferma anche il Corriere dello Sport. "Nessun dubbio sulla sua disponibilità per il match con l'Atalanta - si legge - Una buona notizia per Chivu, che spera di riceverne presto anche da Lautaro e Thuram".

"Occorrerà comunque attendere la prossima settimana e dipenderà dal giorno in cui potranno tornare ad allenarsi a pieno ritmo - riporta il quotidiano riguardo ai due attaccanti -. Rispetto al Toro, c’è maggiore ottimismo sul conto del francese, che ha accusato un semplice affaticamento. Dovrebbero essere sufficienti pochi giorni perché si riassorba e, in ogni caso, non perderà la condizione".