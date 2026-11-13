La migliore giocata difensiva del mese di ottobre in casa Inter l'ha fatta Ivan Provedel, a Venezia, quando si è superato sul calcio di rigore in movimento di Lion Lauberbach respingendo di puro istinto la sua conclusione a botta sicura sulla traversa. Una parata sensazionale che è valsa al portiere nerazzurro il 'BBVA best defence of the month'. 

Sezione: News / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 15:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.