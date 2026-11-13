Pedro Morisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Rayan; Estevão, Raphinha, Vini Júnior. Questa è la formazione provata da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, nell'allenamento di rifinitura prima della gara amichevole contro il Giappone, in programma domani, a Singapore.

Carletto ha confermato l'undici che aveva già testato ieri, con tutta la rosa a disposizione, risolvendo l'ultimo ballottaggio riguardante il ruolo di terzino sinistro in favore di Carlos Augusto: secondo Globo Esporte, sebbene l'allenatore italiano consideri Douglas Santos un pilastro della formazione sulla strada verso la prossima Copa America, avendolo schierato come titolare nell'ultima Coppa del Mondo, per la sfida di domani ha deciso di puntare sul laterale dell'Inter.