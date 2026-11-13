Pedro Morisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Rayan; Estevão, Raphinha, Vini Júnior. Questa è la formazione provata da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, nell'allenamento di rifinitura prima della gara amichevole contro il Giappone, in programma domani, a Singapore.
Carletto ha confermato l'undici che aveva già testato ieri, con tutta la rosa a disposizione, risolvendo l'ultimo ballottaggio riguardante il ruolo di terzino sinistro in favore di Carlos Augusto: secondo Globo Esporte, sebbene l'allenatore italiano consideri Douglas Santos un pilastro della formazione sulla strada verso la prossima Copa America, avendolo schierato come titolare nell'ultima Coppa del Mondo, per la sfida di domani ha deciso di puntare sul laterale dell'Inter.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 13:23 Condò: "Esposito è il centravanti che aspettavamo da anni"
- 13:09 Il Giorno - Inter Campus, un distacco che parte da lontano: le tappe della vicenda
- 12:55 Brasile, Ancelotti pensa già alla Copa America: "Da marzo gruppo più ristretto"
- 12:40 Mancini: "Italia-Francia come Inter-Juve o un derby, è una serata che rimane"
- 12:35 Giappone-Brasile, Ancelotti scioglie il dubbio a sinistra: gioca C. Augusto
- 12:28 Seba Esposito: "Il rigore sbagliato me lo sognerò. Grazie Pio"
- 12:22 Diouf: "Non abbiamo trovato la soluzione, Italia brava in contropiede"
- 12:14 Domani Romania-Polonia, Zielinski recuperato: oggi si è allenato in gruppo
- 12:00 videoL'ITALIA agli... INTERISTI! Francia schiantata con PIO, BASTONI, BARELLA e DIMARCO
- 11:53 Sucic, gol prestigioso a Wembley: "Bello, un peccato non sia bastato"
- 11:39 Pio Esposito: "Nazionale, c'è un feeling speciale. Spero di mantenerlo per sempre"
- 11:25 La Repubblica - Pagelle (ner)azzurre: Barella come l'ABS
- 11:13 Corsera - Pagelle (ner)azzurre: Pio bomber doc
- 11:00 Pio spiega il rigore tirato da Seba: "Ci siamo accordati in campo"
- 10:47 Scalvini: "Bastoni un idolo, per me è un privilegio giocare con lui"
- 10:34 L'Inter continua a monitorare la crescita di Jay Robinson
- 10:20 videoFrattesi: "Ho detto a Pio che se cambia gli metto le mani addosso..."
- 10:06 Mauro: "L'Inter può vincere a +10 sulla seconda. Ma la perdita di Ausilio..."
- 09:52 Lautaro: "Sto bene, torno presto. Campionato? Equilibrato, ecco cosa serve"
- 09:38 TS - Ciao Inter Campus, Oaktree continua nella Cancel Culture nerazzurra
- 09:24 TS - Stones a pieno ritmo, ma sotto valutazione: arriva un difensore a gennaio?
- 09:10 CdS - Atalanta-Inter, Luis Henrique recuperato. Thuram e Lautaro? Più ottimismo per il francese perché...
- 08:56 CdS - Carlos Augusto a un passo dal rinnovo con l'Inter, ma non era solo questione di soldi
- 08:42 CdS - Mercato Inter: niente quinta punta, riflessioni in difesa e orecchie aperte su Luis Henrique
- 08:28 Bergomi: "L'Inter può difendere meglio, anche con Bastoni in mezzo. Spence o Diouf? C'è una discriminante"
- 08:14 Italia-Francia, le pagelle dei (ner)azzurri: un'ira di Pio, Barella Grande Saggio
- 08:00 GdS - Inter, due rinnovi ora e due più avanti. C'è chi è già con la penna in mano
- 01:00 Frattesi festeggia il gol a San Siro: "Bello tornare a casa. Quella porta..."
- 00:00 Un'Inter doppio formato? Intanto Pio devasta la Francia
- 23:56 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:46 videoThuram lascia San Siro e rassicura con un cenno sulle sue condizioni
- 23:42 Tiri in porta, Malen capo-classifica in campionato. Ma Thuram non è distante
- 23:31 La FIGC puntualizza: è stato ammonito Frattesi, non Bastoni
- 23:28 Lavelli sogna la prima squadra: "Mi ispiro a Esposito, il suo percorso è splendido"
- 23:18 Italia, Mancini a Sky: "Il rigorista era Pio, la prossima volta non si confonderanno..."
- 23:14 Pio Esposito a Sky: "Do il massimo, il segreto è lavorare tutti i giorni"
- 23:10 Frattesi: "In quella porta uno dei gol più importanti della mia carriera. In Nazionale c'è aria nuova"
- 22:48 Pio Esposito alla Rai: "Un onore segnare con questa maglia. Il rigore segnato anche per mio fratello"
- 22:45 Le pagelle (ner)azzurre - T'amo Pio Esposito. Dimarco è il jolly di Mancini
- 22:42 Mancini: "Bravissimi tutti, tante cose positive, ma ora dobbiamo vincere in Belgio"
- 22:42 Italia-Francia 3-1, Pio Esposito trascina gli azzurri: doppietta e primo posto in Nations League
- 22:39 InterNazionali - Sucic non basta alla Croazia: l'interista in gol, ma Spagna e Inghilterra alle Final 8
- 22:30 Argentina, Scaloni: "Lautaro dà sempre il 120%, Samuel pronto ad allenare"
- 22:15 UFFICIALE - Argentina, arriva il rinnovo del ct Scaloni fino al 2030
- 22:01 Pio Esposito da record: 9 gol nelle prime 14 presenze con l'Italia, eguagliato Totti
- 21:47 Canovi: "Endrick sarebbe protagonista ovunque, tranne che all'Inter"
- 21:32 Italia-Francia, anche Chivu e Marotta presenti a San Siro
- 21:18 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 21:04 Viviano: "Nel calcio di oggi squadre come il Frosinone ti attaccano in 8. E l'Inter..."
- 20:50 Malagò: "Mancini ha riportato entusiasmo. Sogno l'impresa con la Francia"
- 20:36 InterNazionali - Italia U20, Rao stende il Portogallo. Tre interisti protagonisti
- 20:22 InterNazionali - Inghilterra-Croazia, Sucic titolare a Wembley
- 20:12 Italia, Mancini: "San Siro come la Scala. Pio Esposito ha margini enormi"
- 20:08 Turchia sconfitta dal Belgio. Calhanoglu in campo dal 58': vicino al gol nel finale
- 19:52 Italia-Francia, le formazioni ufficiali: titolari Bastoni, Barella e i fratelli Esposito
- 19:40 Italia, Ghilardi: "In attacco sono tutte stelle, servirà attenzione"
- 19:26 Carrarese, Topalovic si sta facendo le ossa. E l'Inter osserva la sua crescita
- 19:12 Pio Esposito brilla in Serie A: c'è un primato interessante. E stasera in Nazionale...
- 18:58 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 18:44 Martorelli: "Tresoldi ha potenzialità enormi, lo ha dimostrato contro l'Inter"
- 18:29 Gran Galà del Calcio, premi per Chivu, Dimarco ed Esposito. Lunedì la cerimonia
- 18:14 Malagò: "Elezioni FIGC, resto fiducioso. Visto cose sorprendenti, ma non mi lamento"
- 18:00 'Double. Due volte campioni': il 24/11 esce il libro ufficiale sulla scorsa stagione dell'Inter
- 17:45 L'U19 batte la Romania 2-0: in campo Marello (assist) e Bovio
- 17:31 Nazionale e U21 al fianco di AIRC: anche Pio Esposito tra gli ambassador
- 17:17 Player of The Month di ottobre: vince Calò, battuti Thuram e altri cinque
- 17:00 Turchia-Belgio, oggi la prima di Yalçın: Calhanoglu a sorpresa in panchina
- 16:48 videoArriva la FUMATA BIANCA: CARLOS AUGUSTO rinnova! Perché questo è un COLPACCIO dell'INTER
- 16:34 Al Hilal, Inzaghi si gioca il futuro: decisive le prossime otto partite
- 16:20 "Solo Noi. Una stagione da Double” arriva sul canale Youtube dell'Inter: i dettagli