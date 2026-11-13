Con l'addio a Inter Campus, che cambia nome in We Are The Campus ed esce dalla galassia nerazzurra, pur con una collaborazione che proseguirà visto che le maglie resteranno quelle nerazzurre, arriva un altro passo verso quella che Tuttosport definisce una Cancel culture nerazzurra.

"Oaktree ha deciso di riorganizzare il modo in cui sosterrà attività benefiche - che comunque continueranno a essere svolte. Il club lancerà ufficialmente una sua fondazione nel 2027, chiamata Fondazione Inter Ef-Ets, ente filantropico che si occupa di sostenere iniziative sociali attraverso risorse economiche, beni e servizi", come si legge sul quotidiano. "Intanto però l’operazione renaming ha investito un po’ tutta la geografia del cuore interista. La Pinetina oggi si chiama Bper Training Centre. Interello è diventato il Konami Youth Developement Centre. Va sottolineato che in entrambi i casi dopo il nome ufficiale accompagnato dagli sponsor è stata mantenuta l’intitolazione alla memoria: di Angelo Moratti (Pinetina), di Giacinto Facchetti (Interello). Ora però anche Inter Campus ha cambiato nome e anche se non cambia la sostanza è un altro pezzettino del passato interista se ne va".