Dopo aver parlato del possibile interesse dell'Inter per Endrick, Riccardo Trevisani, nel corso del suo intervento per Radio Mana Mana Sport, ha elogiato anche Pio Esposito, autore di una doppietta contro la Francia in maglia azzurra.

"Parliamo di un giocatore prossimo alla perfezione. Quando gioca, quando pensa, quando parla e quando vive. Ha una saggezza veramente sorprendente per i 21 anni che ha, ieri nel post partita come prima cosa ha detto che doveva segnare il rigore per riscattare il fratello - le sue parole -. Non sbaglia mai una dichiarazione e poi in campo fa paura perché prende sempre le decisioni giuste".

"E non parlo solo del gol o del rigore, parlo delle sponde, delle sportellate e di quello che lui fa nel 2-0 di Thuram in Inter-Como. Arriva la palla, lui la stoppa di destro, la apre di sinistro e permette a Dimarco di correre e fare l'azione che porta al gol. Parliamo di un giocatore incredibile. Lui come Toni? Io mi permetto sommessamente di segnalare che Toni all'età di Esposito non giocava in Nazionale e non giocava nell'Inter".