"Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possa concorrere fino alla fine". Così Filippo Galli, ex difensore del Milan, parla a Tuttosport della corsa Scudetto in Serie A, dopo le prime undici giornate di campionato.

Come rinforzi si parla di Inacio, Calvani e Reggiani, giocatori che a vario titolo sono stati accostati anche all'Inter. "Ottimi giocatori, ma c’è chi è più bravo di me a essere deputato nelle scelte di mercato del club: mi fido di loro. Dico solo che, dopo l’infortunio di Gabbia, dietro un rinforzo serve", dice Filippo Galli.