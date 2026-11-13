Interisti protagonisti totali nel 3-1 sorprendente dell'Italia sulla Francia. Una risposta enorme da parte della Nazionale, guidata e trascinata dal nucleo di Chivu.

Pio Esposito in copertina, autore di una doppietta. Ma anche Bastoni, Barella e Dimarco sono stati protagonisti di una prova super.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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