Nel corso di una conference call nella quale ha illustrato quelli che sono stati i risultati finanziari del gruppo nel terzo trimestre del 2026, Cristiano Borean, CFO Group di Generali, ha toccato anche il tema del Generali Stadium, la nuova casa di Inter e Milan, spiegando alcuni dettagli dell'accordo raggiunto coi club: "Non abbiamo dato disclosure. Il contratto ha due fasi: una fase per la costruzione che sono i primi cinque anni e poi una fase dell'accordo vero e proprio quando lo stadio sarà implementato che durerà vent'anni".

Borean ha espresso grandissima soddisfazione per questa nuova iniziativa: "Riteniamo che questo sia un bellissimo accordo di cui siamo felici perché posiziona il marchio Generali a livello globale e lo espone tra l'altro anche su un segmento di clienti ancora più giovane che ci dà ottima speranza per la capacità di penetrazione del gruppo sul futuro". Borean non ha fornito dettagli economici sull'intesa, ma ne ha evidenziato il valore strategico e di posizionamento del marchio.