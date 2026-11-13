Jan Urban non è sicuro che Piotr Zieliński e Marcel Reguła saranno titolari nella partita contro la Romania. Il commissario tecnico ha dichiarato che la decisione verrà presa all'ultimo minuto. L'annuncio è stato dato dal CT della Nazionale polacca durante la conferenza stampa ufficiale in vista dell'imminente incontro di Nations League: "Non sono sicuro che Marcel Reguła e Piotr Zieliński siano pronti a giocare dall'inizio. La decisione verrà presa all'ultimo minuto: vedremo come si evolverà la situazione domani mattina. C'è stato un virus, ora c'è un netto miglioramento, ma al momento non posso dare una risposta certa".

Jan Urban, a sua volta, ha espresso il suo punto di vista sullo scontro che lo attende contro la squadra di Gheorghe Hagi: "Domani mi aspetto una partita aperta, perché un pareggio non giova a nessuna delle due squadre. Vorremmo mantenere la possibilità di giocarci qualcosa nell'ultima partita. E perché ciò accada, dobbiamo vincere la partita di domani".