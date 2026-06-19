Se la testa ora è rivolta al Mondiale, che lo vedrà impegnato con il Marocco a mezzanotte ora italiana contro la Scozia, in Francia Achraf Hakimi è atteso da problematiche significative giudiziarie. La camera istruttoria della Corte d'Appello di Versailles ha infatti respinto il suo appello contro l'atto d'accusa nel processo per stupro e ha confermato che il terzino del PSG sarà processato dinanzi al tribunale penale dipartimentale degli Hauts-de-Seine .

La denuncia risale al 2023, quando una giovane donna, contattata dal calciatore tramite Instagram prima di invitarla a casa sua, ha affermato che Hakimi le aveva toccato il seno senza il suo consenso prima di violentarla ."Si è comportato come un animale, non ha mostrato alcuna tenerezza, sembrava disperato per il sesso", ha dichiarato la denunciante durante l'udienza. Il processo è previsto per i prossimi mesi, un fatto che Fanny Colin, l'avvocato di Hakimi, deplora: "Le contraddizioni e le menzogne ​​della querelante, il suo occultamento alle autorità giudiziarie, la sua ostruzione alla verità e persino le sue valutazioni psicologiche che hanno confermato la sua ambivalenza e la mancanza di chiarezza riguardo ai fatti da lui riportati non sono state prese in considerazione".

La reazione di Hakimi

Il calciatore ha pubblicato un messaggio sui suoi social media dopo aver appreso della decisione del tribunale, nonostante fossero passate le 3 del mattino a Boston. "La giustizia mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: 'Se non fossi stato famoso, non ci sarebbe mai stato un caso'. Ho scelto di rimanere in silenzio per anni. Pensavo che mantenendo la mia dignità, essendo paziente e confidando nella giustizia, si sarebbero potute prendere le decisioni giuste".