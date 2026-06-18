"L’ho detto molte volte, è finito. Messi è l’unico motivo per cui sta ancora giocando a calcio, sa che se si ritira prima di Messi, Messi gli porterà via l’unico record che ha, i 1000 gol, Messi sarà sempre migliore di lui. Più in fretta lo accetta, meglio è per la sua carriera finita". Così Zlatan Ibrahimovic ha parlato, senza mezzi termini, di Cristiano Ronaldo. Parole che spaccano la piazza e che sono finite con l'essere risultate poco gradite a molti fan di CR7 ma non solo. A non aver accolto di buon grado le dichiarazioni del dirigente rossonero è anche l'ex Inter, Juve e Milan tra le altre, Aldo Serena.

L'ex attaccante, nel commentare quanto detto da Zlatan, non le ha mandate a dire allo svedese, che al contrario apostrofa duramente su X: "C’è una superbia, un’arroganza, un distacco dal sentire gli altri, una lontananza dalla comprensione di chi ha fatto il tuo stesso lavoro" ha detto senza mezzi termini prima di esprimere un suo giudizio anche sulle responsabilità di Ibrahimovic nelle problematiche sorte in casa Milan. "Non è un caso che questo atteggiamento abbia portato a divisioni e scollamenti in casa rossonera. Mi sembra l'antitesi del dirigente capace" ha concluso con parole tutt'altro che al miele.