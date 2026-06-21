Il Giappone è con un piede e mezzo ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 grazie al netto 4-0 rifilato alla Tunisia dopo il prezioso pari conquistato in rimonta, all'esordio, nel match contro i Paesi Bassi. Un traguardo che fa, ovviamente, felice anche Yuto Nagatomo, senatore dei Samurai Blu, alla sua quinta partecipazione a un Mondiale: "La miglior vittoria di sempre, ma il percorso da fare è ancora lungo", ha scritto l'ex laterale dell'Inter su Instagram. Un messaggio che ha ricevuto migliaia di commenti, tra cui quello di Javier Zanetti, presidente dei nerazzurri, e compagno di Yuto dal 2011 al 2014: "Grande", ha scritto Pupi applaudendo la bella vittoria dei nipponici. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 14:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.