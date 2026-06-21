Il Giappone è con un piede e mezzo ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 grazie al netto 4-0 rifilato alla Tunisia dopo il prezioso pari conquistato in rimonta, all'esordio, nel match contro i Paesi Bassi. Un traguardo che fa, ovviamente, felice anche Yuto Nagatomo, senatore dei Samurai Blu, alla sua quinta partecipazione a un Mondiale: "La miglior vittoria di sempre, ma il percorso da fare è ancora lungo", ha scritto l'ex laterale dell'Inter su Instagram. Un messaggio che ha ricevuto migliaia di commenti, tra cui quello di Javier Zanetti, presidente dei nerazzurri, e compagno di Yuto dal 2011 al 2014: "Grande", ha scritto Pupi applaudendo la bella vittoria dei nipponici.