Non vince nemmeno questa sera il Belgio, che impatta nella seconda gara dei Mondiali sullo 0-0 contro l'Iran dell'ex Inter Taremi. Ed è proprio Taremi, nel corso della prima frazione, ad andare vicino al bersaglio grosso. Il suo gol, dopo un bello schema da punizione, è stato però annullato per posizione di fuorigioco. Nella ripresa occasioni su entrambi i lati, poi l'espulsione di Ngoy che complica i piani belgi. Finisce a reti bianche: secondo pari consecutivo per Belgio e Iran.
Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 23:05
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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