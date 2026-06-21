Non vince nemmeno questa sera il Belgio, che impatta nella seconda gara dei Mondiali sullo 0-0 contro l'Iran dell'ex Inter Taremi. Ed è proprio Taremi, nel corso della prima frazione, ad andare vicino al bersaglio grosso. Il suo gol, dopo un bello schema da punizione, è stato però annullato per posizione di fuorigioco. Nella ripresa occasioni su entrambi i lati, poi l'espulsione di Ngoy che complica i piani belgi. Finisce a reti bianche: secondo pari consecutivo per Belgio e Iran.