Il comunicato ufficiale con il quale l'Udinese, in serata, ha annunciato di aver riscattato Nicolò Zaniolo dal Galatasaray sembrava aver sgomberato ogni dubbio sul futuro dell'ex centrocampista dell'Inter. Sembrava, appunto, perché Claudio Vigorelli, agente del calciatore, ha lasciato intendere che manca ancora qualche dettaglio non di poco conto per definire felice il matrimonio tra il suo assistito e i friulani: "Quel che posso dire è che, sportivamente, il matrimonio tra Zaniolo e l'Udinese ha funzionato molto bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi, però, Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti", le sue parole a Gianlucadimarzio.com.

La questione, insomma, è puramente economica, fa intendere Vigorelli: "Sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese, abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta".