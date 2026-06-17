Momento amarcord per Andrea Stramaccioni durante la telecronaca RAI di Inghilterra-Croazia, partita nella quale ha fatto il suo ingresso in campo al 58' Mateo Kovacic al posto di Luka Modric. Incalzato dalla prima voce Stefano Bizzotto, l'ex allenatore dell'Inter ha ricordato come il club arrivò ad acquistare il centrocampista nativo di Linz dalla Dinamo Zagabria nel 2013: "L'Inter stava seguendo Brozovic e Vrsaljko, poi c'era questo ragazzo giovanissimo che fece innamorare me e Moratti. La sua carriera parla per lui: Inter, Real Madrid, Chelsea e Manchester City".