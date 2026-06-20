È fresca di ieri la notizia secondo la quale l'ex interista e campione d'Europa, Achraf Hakimi sarà processato davanti aal trivunale penale degli Hauts-de-Seine dopo che la camera istruttoria della Corte d'Appello di Versailles ha respinto il suo appello contro l'atto d'accusa nel processo per stupro (LEGGI QUI). In serata, l'esterno marocchino è comunque sceso in campo contro la Scozia, gara vinta proprio dalla nazionale marocchina che ha battuto la Scozia per 1-0. Durante la partita l'ex nerazzurro, nonché capitano del Marocco, è stato preso di mira dai tifosi scozzesi presenti al Gillette Stadium di Boston dove è andata in scena la gara.

Il calciatore del Psg è stato fortemente fischiato dalla tifoseria avversaria che lo ha praticamente 'processato' già sugli spalti. Fischi e accuse che però non hanno portato particolari effetti collaterali sulla serenità del giocatore come ci tiene a sottolineare il commissario tecnico del Marocco, Mohamed Ouahbi: "Hakimi è molto calmo. Sta bene. Si è svegliato stamattina, ha fatto colazione come tutti gli altri, si è preparato per la partita e ha motivato tutti", ha riportato Sport Mediaset. "Era lì nello spogliatoio, concentrato e determinato a fare una grande prestazione. E l'ha fatta, quindi non c'è niente da dire. Lo sosteniamo, ed è molto calmo, assolutamente imperturbabile", ha concluso Ouahbi.