Nello storico ritorno del Deportivo La Coruna nella Liga spagnola c'è anche una firma italiana. È quella del giovanissimo (appena 34 anni) CEO Massimo Benassi, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport racconta come nasce e si sviluppa il suo lavoro in Galizia ed analizza le differenze tra sistema spagnolo e quello italiano. Per poi parlare dell'apporto alla cavalcata promozione dei due giocatori italiani in rosa, Giacomo Quagliata e l'ex Inter Samuele Mulattieri: "Quagliata è andato oltre le migliori previsioni, Mulatteri ha fatto gol importantissimi ed è stato un complemento importante dentro e fuori dal campo. Hanno avuto un rendimento altissimo e la cosa in questi mesi mi ha fatto pensare più volte all’anomalia del fatto che non abbiano trovato posto in Serie A. Per noi è stata una fortuna, ma come italiano sono rimasto sorpreso".

Mica servono tante regole

Benassi apre poi una breve riflessione. "In Italia dice che va rifondato il sistema, che ci vogliono regole ad hoc, ma in Spagna non ci sono norme particolari, obblighi di giocare con tot Under 23 o tot Under 21. Tutti i club hanno le seconde squadre poi ogni club decide che importanza dargli".