L'avvocato La Francesca, attraverso un post pubblicato su X, ha spiegato i motivi del mancato riscatto del Pisa di Akinsanniro: "Il mancato trasferimento di Akinsanmiro al Pisa potrebbe trovare spiegazione in una criticità emersa nella Camera di Compensazione, il sistema attraverso il quale la Lega verifica la regolarità economica delle operazioni tra club. In particolare, la Lega potrebbe aver ritenuto insufficienti le garanzie fornite oppure non immediatamente compensabili i crediti indicati a copertura dell’operazione. In tal caso, non sarebbe stato possibile rilasciare il visto di esecutività, ossia il via libera necessario affinché il trasferimento diventasse effettivo".

Sezione: Mercato / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 23:16
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione