L'ex Inter Eddie Salcedo è svincolato e nelle prossime settimane potrebbe anche tornare in Italia. Nel frattempo ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX: “Dal 1° luglio sono svincolato, vediamo. Sì, il sogno è tornare un giorno nel Genoa, la mia squadra del cuore, prima o poi ci riuscirò, magari con Pellegri: vorremmo tornare a giocare insieme, ne parliamo spesso, farlo in rossoblù sarebbe il massimo. Il primo obiettivo è trovare un club dove continuare a esprimermi al meglio. Per il futuro sono giovane, punto ancora in alto: giocare le coppe europee, arrivare in Nazionale, tornare sulla cresta dell’onda”.

Ancora Salcedo: "Mi sento al top. In Grecia mi sono espresso nella mia versione migliore".