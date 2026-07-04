La Colombia conquista con merito l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Al Kansas City Stadium, la formazione di Néstor Lorenzo supera 1-0 il Ghana grazie alla rete di Jhon Arias dopo appena 14 minuti di gioco. Un successo meritato per i Cafeteros, che hanno controllato la gara per larghi tratti e ora affronteranno la Svizzera nel prossimo turno.

Arias sblocca, il palo ferma Mojica

Dopo un avvio equilibrato, la Colombia passa in vantaggio al 14'. Su un cross dalla destra di Luis Suárez, Arias si inserisce con i tempi giusti e conclude sul secondo palo, battendo Ati Zigi. Prima dell'intervallo i sudamericani sfiorano anche il raddoppio: al 45' il colpo di testa di Mojica si stampa sul palo, graziando il Ghana.

Colombia dominante nella ripresa

Anche nella seconda frazione è la squadra di Lorenzo a mantenere il controllo del match. Al 56' Luis Díaz trova il gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo la revisione. Due minuti più tardi l'esterno colombiano si presenta da solo davanti ad Ati Zigi, che riesce però a respingere la conclusione. All'81' è ancora il portiere ghanese a tenere in vita i suoi con un intervento decisivo sul colpo di testa di Davinson Sánchez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Ghana non riesce a reagire nel finale e la Colombia amministra senza particolari rischi fino al triplice fischio, conquistando una qualificazione agli ottavi pienamente meritata dopo una prestazione autoritaria.