L'Inter inizia a muoversi sul mercato. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano prosegue senza sosta e, al momento, senza intoppi, la trattativa tra i nerazzurri e gli agenti di Khalaili. Una trattativa che potrebbe anche chiudersi a stretto giro di posta. I nerazzurri hanno l'accordo con il calciatore e occorrerà trovare l'intesa completa con l'Union Saint Gilloise: la società di Bruxelles punta a una cifra record di almeno trenta milioni di euro per il suo giocatore di punta.

Non solo l'esterno destro, però. Perché l'Inter lavora anche per Trevoh Chalobah del Chelsea: anche qui c'è una trattativa in corso tra i nerazzurri e i Blues e serviranno, secondo Fabrizio Romano, all'incirca 35 milioni di euro per la concretizzazione dell'affare (la valutazione è 40 mln, ndr).