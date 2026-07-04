Parallelamente all'affare per portare in nerazzurro Anan Khalaili, prosegue anche il lavoro per rinforzare la difesa. Dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, l'Inter è alla ricerca di almeno due centrali e tra i nomi in cima alla lista è tornato con forza quello di Trevoh Chalobah.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il difensore del Chelsea piace da tempo alla dirigenza interista e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe manifestato la propria disponibilità a trasferirsi in Serie A. Un'apertura importante che potrebbe facilitare la trattativa, dopo che il calciatore era stato seguito anche dal Como.

Si cerca l'intesa con il Chelsea

Il principale ostacolo resta l'accordo con il Chelsea. I Blues continuano a valutare Chalobah tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra ritenuta elevata anche dal Como, che nelle scorse settimane aveva provato ad avviare una trattativa senza però riuscire a soddisfare le richieste del club inglese.

L'Inter, che nel frattempo ha mantenuto vivi i contatti con l'entourage del difensore, attende il momento giusto per aprire il confronto con il Chelsea. Dopo gli arrivi di Manuel Akanji, Ivan Provedel e il ritorno di Aleksandar Stankovic, la società nerazzurra punta ora a chiudere le due operazioni considerate prioritarie per completare la rosa in vista della nuova stagione.