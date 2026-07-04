L'Inter vede sempre più vicino Trevoh Chalobah. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore del Chelsea ha espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Milano e, nelle scorse ore, i suoi agenti hanno incontrato la dirigenza nerazzurra per avviare i primi colloqui. Un segnale importante che avrebbe consentito all'Inter di superare il Como nelle preferenze del centrale inglese, da tempo nel mirino del club di Viale della Liberazione.

Il Chelsea continua a fare muro

Se sul fronte del giocatore filtra ottimismo, resta invece da trovare l'intesa con il Chelsea. I Blues continuano infatti a valutare Chalobah tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra che l'Inter considera elevata e sulla quale proverà a trattare.

Il Como, che nelle ultime settimane aveva mosso passi concreti ed era stato il primo club a presentare un'offerta ufficiale per il calciatore, non ha ancora abbandonato la corsa. Il club lariano ha infatti rilanciato con una seconda proposta da 30 milioni di euro, composta da 28 milioni di parte fissa e 2 di bonus, senza però riuscire a convincere il Chelsea.

La società nerazzurra conta ora sulla volontà del giocatore per cercare di ottenere condizioni economiche più favorevoli da parte dei Blues e avvicinarsi alla fumata bianca al più presto possibile.