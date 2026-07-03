Dopo l'eliminazione per mano del Marocco, Denzel Dumfries manda dal proprio profilo Instagram un messaggio ai tifosi della Nazionale dei Paesi Bassi nel quale esplicita l'amarezza per un'uscita di scena troppo anticipata rispetto ai piani ma poi si proietta già al futuro: "Abbiamo iniziato questo Mondiale con le migliori intenzioni, con l'obiettivo di rendere orgogliosi i Paesi Bassi. Purtroppo non è andata come avevamo sperato e come voi tutti avreste tanto voluto. La delusione è grande e questa sensazione resterà con noi ancora per un po'. Ma una cosa non cambierà mai: l'orgoglio di aver potuto indossare la maglia arancione della Nazionale. Ora è il momento di riflettere, imparare da questa esperienza e rimettersi subito al lavoro. Faremo tutto il possibile per tornare più forti. Grazie per tutto il vostro sostegno, nei momenti belli e in quelli difficili".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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