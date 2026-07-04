Khalaili-Inter, quanto sono vicine le parti? L'aggiornamento arriva dal Belgio, dove il portale specializzato Het Laatste Nieuws evidenzia che l'Inter ha già trovato gli accordi nei termini personali col giocatore. Ma il prezzo dell'Union Saint Gilloise è una richiesta inamovibile. La società di Bruxelles punta a una cifra record di almeno trenta milioni di euro per il suo giocatore di punta.

Anche Napoli e Inter avevano mostrato concretamente interesse per l'israeliano, ma l'Inter ha già presentato la proposta ufficiale.

Sezione: Copertina / Data: Sab 04 luglio 2026 alle 18:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione