Il futuro della panchina della Nazionale italiana non è ancora stato definito e Antonio Conte continua ad attendere gli sviluppi. Come riferisce il Corriere della Sera, l'ex allenatore del Napoli considera l'Italia la sua prima scelta e aspetta la decisione definitiva della FIGC prima di prendere in considerazione altre opportunità. Al momento, però, il favorito per la successione resta Roberto Mancini, che avrebbe guadagnato terreno nella corsa alla panchina azzurra.

Le offerte dall'Arabia possono aspettare

In vacanza in Salento, Conte rimane in attesa di un segnale dalla Federazione. Nonostante le ricche proposte arrivate dall'estero, il tecnico non ha ancora aperto a nessuna trattativa.

L'offerta più importante è quella dell'Al Ittihad, pronto a garantirgli un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione. Un'opzione che Conte prenderebbe in considerazione soltanto qualora la FIGC decidesse di affidare la Nazionale a un altro allenatore.

Una sfida decisiva per il futuro dell'Italia

Guidare gli Azzurri rappresenta una sfida di grande prestigio ma anche una responsabilità enorme. Il prossimo commissario tecnico sarà infatti chiamato a rilanciare una Nazionale reduce da anni complicati e a riportarla ai vertici del calcio internazionale.

L'obiettivo sarà quello di conquistare la qualificazione ai prossimi Europei e soprattutto al Mondiale, traguardo diventato prioritario dopo le recenti delusioni che hanno segnato il percorso della selezione italiana.