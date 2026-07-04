Nelle prossime ore verrà definito il trasferimento all'Ascoli di Giacomo De Pieri: il giovane di proprietà dell'Inter si appresta ad arrivare nella città delle ccento torri per indossare i colori bianconeri con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto e controriscatto. L'arrivo di De Pieri, secondo il Quotidiano Sportivo, implica nuove riflessioni dal punto di vista tattico per il tecnico marchigiano Francesco Tomei: De Pieri, infatti, all’interno dello scacchiere si andrà a collocare come attaccante esterno destro.

Traffico sulla corsia destra

Si tratta di una zona del campo al momento un po' affollata, visto che il Picchio vanta già su quel lato profili come quelli di Andrea Silipo, Francesco Galuppini e Nando Del Sole. Inevitabilmente gli ultimi due nomi fatti potrebbero essere testati, soprattutto nel lavoro estivo, nelle zone centrali alle spalle del terminale offensivo. Nel corso del ritiro di Norcia toccherà a Tomei a capire meglio come impiegare al meglio i tasselli a disposizione.

Sezione: News / Data: Sab 04 luglio 2026 alle 13:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.