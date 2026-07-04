Oltre a tessere le lodi del nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim, José Boto, direttore sportivo del Flamengo, parla ai microfoni di SportWeek anche della decisione di Marco Palestra di lasciare l'Italia e tentare l'avventura in Premier League col Chelsea, lasciando l'Inter a bocca asciutta dopo un lungo inseguimento: "La Premier League è il sogno di tutti i giovani, anche perché offre ingaggi più elevati. Ma, a volte, ci si convince di compiere un grande passo in avanti, senza considerare il rischio di farne poi due indietro".

Oggi si parla tanto di algoritmi e big data: la tecnologia ha sostituito l'osservazione diretta di un calciatore?

"Una volta un assistente di Pep Guardiola mi disse: 'Ormai, nel calcio, è più importante il contorno del piatto principale'. Il calcio è un business, ma un business speciale, che si nutre di emozioni. Anche quelle di un calciatore possono incidere sul suo rendimento, a seconda che giochi a San Siro o in un piccolo stadio di provincia. Per questo motivo va sempre osservato dal vivo".